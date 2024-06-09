Астрологи поделились гороскопом на 9 июня

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Ракам и Водолеям нужно быть внимательнее с деньгами, а вот Весам стоит быть осторожнее с документами. Гороскоп на 9 июня от Первого канала. Сегодня Овны будут притягивать на себя взгляды противоположного пола. У одиноких представителей этого знака зодиака есть все шансы обрести настоящую любовь.

Тельцов окружают домашние заботы. Вы долго откладывали что-то на потом. Также есть вероятность, что вас вытащат на прогулку.

У Близнецов сегодня очень удачный день. Тем, кто отправляется в отпуск, звёзды советуют проверить сроки годностей лекарств.

Ракам стоит быть менее эмоциональными. Также вы можете допустить какие-то ошибки, особенно в финансовой сфере. Будьте аккуратнее!

Львы сегодня могут быть очень вспыльчивыми. Убавьте свой гнев, позже вы можете пожалеть об этом. Представителям этого знака зодиака, которые ездят на машине, стоит быть внимательнее за рулём.

Гостей сегодня могут ждать Девы. Также день будет спокойным, хотя вас могут обвинить в некотором занудстве, но уже ваше дело, как реагировать.

Весам стоит быть аккуратнее в желаниях открыться случайным людям. Тем кто находится в дороге, нужно быть внимательнее с документами и багажом.

Скорпионы успеют сегодня всё! Звёзды советуют быть осторожнее с огнём.

Стрельцы сегодня могут порадовать родных и близких. Также день благоволит для выполнения каких-то обязательств.

Прошлое настигнет Козерогов. Это может быть что-то приятное, или же наоборот. Вам могут напомнить о каком-то долге или ошибке.

Водолеям нужно быть внимательнее к деньгам, не стоит разбрасывать их налево и направо. Также сегодня вы можете выступить в роли примирителя и сыграть не последнюю роль в чьей-то судьбе.