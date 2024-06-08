Жительница Коми хотела заменить медполис и перевела мошенникам более 100 тысяч рублей
- 20:30 8 июня
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- Анастасия Амелькина
Жительница Сосногорска перевела мошенникам около 170 тысяч рублей. Как именно неизвестные обманули женщину, сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Сосногорке 1983 года рождения позвонила неизвестная. Женщина сообщила об окончании срока действия полиса ОМС и убедила собеседницу в невозможности получать медицинскую помощь бесплатно. Мошенница потребовала продиктовать код из смс и перейти по ссылке, которая пришла потерпевшей на электронную почту.
После жительнице Коми позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он утверждал, что на сосногорку пытаются оформить кредит. Аферист предложил женщине оформить встречный заём. Тогда пострадавшая поверила и перевела на счета мошенников 169 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.