Жительница Коми хотела заменить медполис и перевела мошенникам более 100 тысяч рублей

Жительница Сосногорска перевела мошенникам около 170 тысяч рублей. Как именно неизвестные обманули женщину, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Сосногорке 1983 года рождения позвонила неизвестная. Женщина сообщила об окончании срока действия полиса ОМС и убедила собеседницу в невозможности получать медицинскую помощь бесплатно. Мошенница потребовала продиктовать код из смс и перейти по ссылке, которая пришла потерпевшей на электронную почту.