С 13 июня в Сыктывкаре отключат горячую воду на двух улицах
- 19:15 8 июня
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре продолжаются работы на теплосетях. В ряде адресов отключают горячую воду. Об этом сообщает администрация города.
Сейчас в некоторых домах на улице Ветеранов, Лыткина, Малышева, Орджоникидзе, Садовой, Тентюковской, Печорской, Петрозаводской, Индустриальной, а также на Покровском бульваре, Печорском переулке, Октябрьском проспекте и местечке Дырнос не работает горячая вода. Это продлится до 14 июня 2024 года.
После испытания теплосетей пройдут в другом месте. С 13 по 22 июня подача горячего водоснабжения будет прекращена по следующим адресам:
Улица Журавского дом №32;
Улица Ручейная дома 9А, 11А, 11А, 12, 13, 13/1, 14, 14А, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 19А, с 20 по 23, 23/1, с 24 по 34, 34/1, 35, 36, 38, 39/1, 39/2, 40, 55/1, 55/2, 59, 59/1.