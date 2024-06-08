С 13 июня в Сыктывкаре отключат горячую воду на двух улицах

В Сыктывкаре продолжаются работы на теплосетях. В ряде адресов отключают горячую воду. Об этом сообщает администрация города.

Сейчас в некоторых домах на улице Ветеранов, Лыткина, Малышева, Орджоникидзе, Садовой, Тентюковской, Печорской, Петрозаводской, Индустриальной, а также на Покровском бульваре, Печорском переулке, Октябрьском проспекте и местечке Дырнос не работает горячая вода. Это продлится до 14 июня 2024 года.