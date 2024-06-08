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Непопулярные стиральные порошки, которые легко отстирают самые стойкие пятна

Непопулярные стиральные порошки, которые легко отстирают самые стойкие пятна

После проведения обширного анализа стиральных порошков, Роскачество выявило пять лучших продуктов, способных эффективно справляться даже с такими сложными загрязнениями, как пятна от жира и крови. В исследовании были оценены известные бренды, и в итоге эксперты определили лидеров.

Во главе списка оказался порошок Burti COLOR с результатом в 5,48 баллов. Он превосходно удаляет загрязнения ипомогает сохранить яркость цветных тканей.

Следом идет Аист Колор, который набрал 5,4 балла. Пользователи высоко оценивают его за эффективность и безопасность при стирке цветного белья.

На третьем месте расположился Reflect с оценкой 4,95 балла, известный своей способностью бороться с разнообразными пятнами.

Ecover, получивший 4,818 балла, замечателен своим экологичным составом и деликатным воздействием на ткани.

Замыкает пятерку лучших Frosch с оценкой 4,741 балла, который также ориентирован наэкологичность и подходит длячувствительной кожи.

Эти порошки были отмечены как наиболее эффективные и безопасные, обеспечивая не только чистоту белья, но и заботу о тканях.

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