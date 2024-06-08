Тепла не будет, вместо него заморозки до -2: Вильфанд дал прогноз на весь июль 2024

Погода в июле 2024 года: что нас ждет?

Июль 2024 года обещает быть интересным с точки зрения погодных условий на территории России. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозами, которые показывают значительные отклонения от нормы в различных регионах страны, сообщает ТАСС.

Европейская часть России: тепло и комфортно

На европейской части России температура будет либо на уровне нормы, либо превышать ее. Особенно заметное отклонение от нормы ожидается в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Здесь температура будет выше нормы, что создаст комфортные условия для жителей и туристов. В остальных регионах европейской части страны температура будет около нормы, но с положительным фоном, что означает отсутствие холодных аномалий.