В Сыктывкаре можно сдать на переработку автомобильные шины

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Сыктывкаре можно сдать автомобильные шины на переработку. Об этом сообщает Минприроды Коми. С 1 по 28 июня в столице Коми идёт прием автомобильных шин. Сдать отходы на переработку можно по адресу местечко Човью улица четвёртая Промышленная дом 45. Пункт работает по пятницам, субботам и воскресеньям с 8 часов утра до 5 часов вечера.

В первые дни приёма сыктывкарцы уже успели сдать около полтонны отходов. Данное мероприятие соответствует задачам и целям национального проекта “Экология”.