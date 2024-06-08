В Сыктывкаре можно сдать на переработку автомобильные шины
- 18:00 8 июня
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре можно сдать автомобильные шины на переработку. Об этом сообщает Минприроды Коми.
С 1 по 28 июня в столице Коми идёт прием автомобильных шин. Сдать отходы на переработку можно по адресу местечко Човью улица четвёртая Промышленная дом 45. Пункт работает по пятницам, субботам и воскресеньям с 8 часов утра до 5 часов вечера.
В первые дни приёма сыктывкарцы уже успели сдать около полтонны отходов. Данное мероприятие соответствует задачам и целям национального проекта “Экология”.
Важно, что от одного физического лица принимается не больше 100 килограмм. А вот юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с законодательством России обязаны самостоятельно осуществлять обращение с отходами производства и потребления, а также вести учет и отчитываться согласно установленным формам отчетности.