С июня вступают в силу новые нормы учета ЖКХ. Всех, у кого есть счетчики, ждут последствия
- 13:41 8 июня
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- Екатерина Незлоба
С июня 2024 года начнут применяться новые правила относительно учета коммунальных услуг, что приведет к значительным изменениям для владельцев квартир, имеющих установленные счетчики. Основное новшество заключается в упразднении обязательной поверки приборов учета коммунальных услуг. До настоящего момента управляющие компании и ТСЖ требовали от граждан предоставления документов, подтверждающих проведенную поверку, что создавало дополнительные финансовые нагрузки для владельцев жилья. Однако Верховный Суд РФ принял сторону владельцев квартир, считая такое требование несправедливым.
Теперь собственникам не требуется предоставлять документы о прошедшей поверке. Следует отметить, что отмена поверки счетчиков может привести к пересмотру платежей за коммунальные услуги. В случае, если счетчики проходили проверку ранее, но соответствующие услуги уже были оплачены, им будет предложено пересчитать расходы за весь 2023 год.
Инновации, способствующие защите прав потребителей и снижению финансовой нагрузки граждан, были реализованы. Отмена поверки счетчиков должна устранить необоснованные требования управляющих компаний и позволить собственникам квартир более разумно расходовать свои средства. Правда, отмена поверки счетчиков сопряжена с определенными рисками. Нечестивые владельцы квартир могут установить поддельные счетчики для снижения оплаты коммунальных услуг.
Чтобы предотвратить такие ситуации, поставщики коммунальных услуг получат право на выборочную проверку счетчиков. При нарушениях счетчик будет признан недействительным, и собственник квартиры будет обязан оплатить потребленные ресурсы без учета показаний такого счетчика.
Поэтому владельцам квартир рекомендуется ознакомиться с правами и обязанностями по учету коммунальных услуг, тщательно контролировать показания счетчиков, своевременно информировать поставщика услуг о любых неисправностях, предварительно проверить счетчики и обращаться к аккредитованным организациям при установке новых приборов. Управляющие компании обязаны информировать собственников квартир о новых правилах учета коммунальных услуг, разъяснять их права и обязанности, а также оказывать содействие в проведении перерасчетов.
Отмена поверки счетчиков является долгожданным нововведением, направленным на защиту прав потребителей и устранение несправедливых требований. Однако необходимо соблюдать установленные правила, чтобы избежать завышения платежей за коммунальные услуги. Поставщики услуг должны осуществлять контроль, а управляющие компании нести ответственность за соблюдение прав и законных интересов всех участников процесса.
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