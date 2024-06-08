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С 7 июня в Коми объявлен особый противопожарный режим

С 7 июня в Коми объявлен особый противопожарный режимФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми ввели противопожарный режим. Ближе к концу месяца постановление коснётся ещё три района. О списке городов сообщает МЧС региона.

С 7 июня 2024 года на территории ряда муниципальных округов и районов введён противопожарный режим. Такое постановление издало Правительство Коми. В Список вошли:

ГО "Сыктывкар"

МО "Ухта"

МО "Вуктыл"

МО "Княжпогостский"

МР "Ижемский"

МР "Койгородский"

МР "Печора"

МР "Корткеросский"

МР "Прилузский"

МР "Сыктывдинский"

МР "Сосногорск"

МР " Сысольский"

МР "Троицко-Печорский"

МР "Удорский"

МР "Усть-Вымский"

МР "Усть-Куломский"

МР "Усть-Цилемский"

Также противопожарный режим будет введён с 21 июня 2024 года в Интинском, Воркутинском и Усинском муниципальных округах.

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