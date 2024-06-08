С 7 июня в Коми объявлен особый противопожарный режим
- 16:30 8 июня
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми ввели противопожарный режим. Ближе к концу месяца постановление коснётся ещё три района. О списке городов сообщает МЧС региона.
С 7 июня 2024 года на территории ряда муниципальных округов и районов введён противопожарный режим. Такое постановление издало Правительство Коми. В Список вошли:
ГО "Сыктывкар"
МО "Ухта"
МО "Вуктыл"
МО "Княжпогостский"
МР "Ижемский"
МР "Койгородский"
МР "Печора"
МР "Корткеросский"
МР "Прилузский"
МР "Сыктывдинский"
МР "Сосногорск"
МР " Сысольский"
МР "Троицко-Печорский"
МР "Удорский"
МР "Усть-Вымский"
МР "Усть-Куломский"
МР "Усть-Цилемский"
Также противопожарный режим будет введён с 21 июня 2024 года в Интинском, Воркутинском и Усинском муниципальных округах.