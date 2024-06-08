С 7 июня в Коми объявлен особый противопожарный режим

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми ввели противопожарный режим. Ближе к концу месяца постановление коснётся ещё три района. О списке городов сообщает МЧС региона.

С 7 июня 2024 года на территории ряда муниципальных округов и районов введён противопожарный режим. Такое постановление издало Правительство Коми. В Список вошли: