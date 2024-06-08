В Сыктывкаре в День России перекроют несколько улиц

В Сыктывкаре на День России перекроют несколько улиц. Где именно ограничат движение автомобилей сообщает администрация города.

12 июня в Сыктывкаре будут проходить различные тематические мероприятия, посвящённые Дню России. В этот день на некоторых участках дорог будет ограничено движение транспортных средств. Где-то улицы перекроют на целый день, а где-то лишь на несколько часов.