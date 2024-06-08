В Сыктывкаре в День России перекроют несколько улиц
- 13:45 8 июня
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре на День России перекроют несколько улиц. Где именно ограничат движение автомобилей сообщает администрация города.
12 июня в Сыктывкаре будут проходить различные тематические мероприятия, посвящённые Дню России. В этот день на некоторых участках дорог будет ограничено движение транспортных средств. Где-то улицы перекроют на целый день, а где-то лишь на несколько часов.
Перекроют улицу Коммунистическую на участке от Интернациональной до улицы Кирова с 00:00 до 24:00;
Также движение ограничат на улице Ленина от Бабушкина до Куратова с 00:00 до 24:00;
Проезд и стоянка будут закрыты от 133 дома на Интернациональной улицы до Коммунистечской,10 также с 00:00 до 24:00;
С 8:00 до 16:00 въезд и выезд ГАУ РК “Театр оперы и балета” со стороны Коммунистической улицы тоже перекроют.