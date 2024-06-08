В Сыктывкаре девушка на питбайке пострадала в ДТП с ВАЗом
- 13:00 8 июня
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
Сыктывкарка на питбайке врезалась в ВАЗ и сломала ногу. Её увезли в больницу. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
7 июня 2024 года около 19:35 в столице Коми произошло ДТП. Девушка 2003 года рождения за рулём питбайка ехала из Сыктывкара в Эжву. На перекрестке с Магистральной улицей байкерша выехала на красный сигнал светофора и начала поворачивать налево. Там жительница Коми врезалась в ВАЗ-2107, который двигался со стороны Рабочей улицы по Магистральной.
Сыктывкарку доставили в больницу с переломом костей голени левой ноги. Прав у девушки не было, она их никогда не получала. В момент столкновения она была в мотошлеме. Всего в этот день в столице региона произошло 4 аварии с пострадавшими, три из которых с детьми.