Соцфонд решил в июне выдать россиянам по 10 000 рублей. Названа дата прихода денег на карту
- 12:45 8 июня
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- Екатерина Незлоба
1 июля 2024 года миллионы россиян получат единую выплату от Социального фонда России (СФР), сообщает издание "Primpress".
По словам эксперта по финансам Валерия Попова, единая выплата объединит пять различных мер поддержки:
- Единое пособие для семей с детьми до 17 лет: семьи, чей доход не превышает установленного минимума, а имущество соответствует определенным критериям, получат выплату на каждого ребенка.
- Выплаты беременным женщинам: женщины, вставшие на учет в женскую консультацию до 12 недели беременности, также получат единую выплату.
Сумма выплаты может составлять от 50% до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране ожидается выплата в размере 10 000 рублей.
Деньги будут зачислены на банковские счета россиян 3 июня, в понедельник. Рекомендуется следить за балансом своего счета, так как зачисление может произойти в любое время в течение дня.
Кто получит выплату:
- Семьи с детьми до 17 лет, чей доход не превышает прожиточного минимума.
- Беременные женщины, вставшие на учет в женскую консультацию до 12 недели беременности.
Как получить выплату:
- Единое пособие для семей с детьми: подать заявление на портале Госуслуг или в отделении СФР.
- Выплаты беременным женщинам: встать на учет в женскую консультацию до 12 недели беременности.
Важно: для получения выплаты необходимо соответствовать всем установленным критериям.
Дополнительную информацию о единой выплате можно получить на сайте СФР или по телефону горячей линии.