Клаус Пеллер: «Наш секрет успеха – профессионалы и технологии»
- 10:17 8 июня
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- Анастасия Амелькина
В преддверии 55-летнего юбилея Сыктывкарского ЛПК генеральный директор комбината Клаус Пеллер дал интервью ведущему деловому изданию России — газете «Ведомости».
— Как комбинату удается оставаться лидером в отрасли, какие факторы успеха вы лично бы выделили?
— Наш комбинат работает уже 55 лет. На предприятии сформирован высокопрофессиональный коллектив и практически нет текучести кадров. В этом, я считаю, один из главных секретов нашего успеха. У нас работают эксперты, обладающие большим опытом. Многие из них живут рядом с предприятием и очень любят свою работу.
Еще один важный фактор успеха – технологичность. СЛПК масштабно модернизировал свое оборудование в течение последних 15 лет, улучшил инфраструктуру. Например, мы внедрили новый регенерационный цикл, обеспечив эффективное и экологическое производство целлюлозы.
Таким образом, успех комбината зависит от сотрудников, их экспертизы, мотивации, вовлеченности, а также от технологий и оборудования, которое у нас работает на самом высоком уровне в России.
— В каких объемах сегодня СЛПК производит продукцию? Планируется ли увеличение выпуска?
— На сегодняшний день мощность комбината составляет около 1,3 миллиона тонн готовой продукции, а фактический объем зависит от потребности на рынке. В 2022 году вырос спрос на продукты, которые мы раньше импортировали из Европы, и в связи с уходом иностранных игроков изменилась его структура. Поэтому мы добавили в нашу линейку потребительские картоны, которые ранее не производили. Сегодня это очень важная часть ассортимента СЛПК. Наши клиенты – торговые компании, которые делают различную упаковку для продуктов, молока, соков и так далее.
— С какими вызовами столкнулась индустрия в последние годы? Как вы прошли это время? Как изменилась в связи с этим структура СЛПК?
— Я бы выделил три основных этапа. Это первая половина 2022 года, когда отсутствовали химикаты и запчасти, необходимые для производства бумаги. Почти все представители индустрии в России импортировали их ранее из Европы. Время было довольно стрессовое, нам надо было быстро найти замену, и мы нашли ее в дружественных странах – Китае, Турции, Восточной Азии, Индии и других. СЛПК оказался в то время единственным комбинатом, который не изменил свой ассортимент и работал бесперебойно.
Второй этап был связан с поставками технических материалов, например, одежды машин и оборудования. Их заместить было сложнее, но мы справились и с этой задачей с помощью наших азиатских партнеров.
Третий этап касается будущего: у нас есть идеи строительства новых линий, но пока все производители оборудования и бумагоделательных машин остаются недоступными, либо нам нужно время, чтобы протестировать то, что предлагают новые поставщики. Целлюлозно-бумажная промышленность стоит сейчас перед вызовом – где брать техническую базу для того, чтобы масштабировать, наращивать производство. Я уверен, что со временем с этой задачей мы также справимся.
— Какие новые проекты СЛПК запустил в 2023 году? И какие планы на ближайшие годы?
— Что касается немелованной белой бумаги, мы запустили три новых продукта. Это линейки офисной бумаги «Чайка», Projecta и Cartblank, которые пришли на смену известным импортным брендам. Но наш флагман остается прежним – и это знаменитая «Снегурочка».
Также мы начали выпускать картоны для упаковки продуктов и производства стаканчиков. И уже второй год успешно развиваем это направление.
И третье направление – пухлая книжная бумага кремового цвета, комфортная для чтения и приятная на ощупь.
В будущем мы планируем расширять наше производство, что позволит увеличить ассортимент.
— Тренд во всем мире – устойчивое развитие, базирующееся на ESG* принципах. Ваша компания также особое внимание уделяет корпоративной социальной ответственности. В частности, заботе об окружающей среде: у вас есть питомник по выращиванию сеянцев сосны и ели. Какие еще экологические и социальные проекты реализует СЛПК?
— Наш комбинат инициировал создание в России новой Национальной системы лесной сертификации (НСЛС), участвовал в разработке и присоединился к ней одним из первых в начале этого года. Стандарты НСЛС устанавливают высокие требования к использованию, охране, защите и воспроизводству лесов для обеспечения устойчивого лесоуправления с учетом природоохранных и социальных аспектов, а также к прослеживаемости происхождения древесины. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше лесопромышленных предприятий вовлекались в процесс сертификации по стандартам НСЛС.
Наши очистные сооружения очищают все сточные воды Сыктывкара (население около 240 000 человек) и близлежащих промышленных предприятий. Процесс водоочистки производится с применением наилучших доступных технологий
ТЭЦ СЛПК производит 17 процентов электроэнергии от потребности Республики Коми, причем доля «зеленой» энергии в общем энергобалансе комбината составляет около 40 процентов, для ее производства мы используем кородревесные отходы производства.
Также мы традиционно поддерживаем регион, в котором работаем. В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с правительством Республики Коми мы выделяем около 500 миллионов рублей в год на проекты, реализуемые, в том числе в районах, где мы заготавливаем лес. Проекты связаны либо с развитием социальной инфраструктуры (ремонт школ, детских садов, больниц), либо это проекты, способствующие развитию предпринимательства и созданию новых рабочих мест.
— Как изменились экспортная политика предприятия и объем поставок продукции за рубеж в прошлом году? Какие планы на экспорт в будущем?
— Экспорт офсетной бумаги и целлюлозы не изменился, мы всегда продавали эти виды продукции в Индию и Китай. Существенное изменение коснулось картонной продукции, ранее мы производили только тарный картон, 60 процентов объема которого продавали в Европу. Сейчас мы добавили в наше портфолио потребительские картоны. Во-вторых, мы переориентировали экспорт на страны Востока и Азии. Сейчас наблюдается некоторое перепроизводство бумаги в России, поэтому в будущем мы нацелены на рост доли экспорта.
— Какие тренды на рынке целлюлозно-бумажной промышленности вы бы выделили? И какие перспективы у развития рынка на ближайшие годы?
— Мы будем работать все более самостоятельно, более независимо по всем видам продукции. В том числе по тем направлениям, которые пока не получили развития в России, ‒ это некоторые специальные виды бумаг и целлюлозы. Также будет расти актуальность экологической повестки и вопросов устойчивого развития. И, конечно, нам, как и другим представителям индустрии, нужно решать вопрос кадрового дефицита в отрасли, который сейчас является очень актуальным.
*экологическое, социальное и корпоративное управление