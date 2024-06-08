Клаус Пеллер: «Наш секрет успеха – профессионалы и технологии»

В преддверии 55-летнего юбилея Сыктывкарского ЛПК генеральный директор комбината Клаус Пеллер дал интервью ведущему деловому изданию России — газете «Ведомости».

— Как комбинату удается оставаться лидером в отрасли, какие факторы успеха вы лично бы выделили?

— Наш комбинат работает уже 55 лет. На предприятии сформирован высокопрофессиональный коллектив и практически нет текучести кадров. В этом, я считаю, один из главных секретов нашего успеха. У нас работают эксперты, обладающие большим опытом. Многие из них живут рядом с предприятием и очень любят свою работу.

Еще один важный фактор успеха – технологичность. СЛПК масштабно модернизировал свое оборудование в течение последних 15 лет, улучшил инфраструктуру. Например, мы внедрили новый регенерационный цикл, обеспечив эффективное и экологическое производство целлюлозы.

Таким образом, успех комбината зависит от сотрудников, их экспертизы, мотивации, вовлеченности, а также от технологий и оборудования, которое у нас работает на самом высоком уровне в России.