Срочно уберите этот цветок из дома: приносит несчастье, вопреки приметам

Герань: цветок с двойственным характером

Герань, или пеларгония, - один из самых популярных комнатных цветов, который давно завоевал любовь цветоводов.

Но, как и у любого другого растения, у герани есть свои приметы и суеверия, которые могут трактоваться по-разному, пишет pg12.ru.