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Так делали еще наши предки: положите чеснок под подушку и уже утром увидите эффект

Так делали еще наши предки: положите чеснок под подушку и уже утром увидите эффектФото: freepik.com

Чеснок – это не только вкусная приправа и природный антибиотик, но и помощник в борьбе с бессонницей, пишет pg21.ru.

Как использовать чеснок для улучшения сна:

  • Положите несколько зубчиков чеснока под подушку. Это поможет прочистить носовые каналы, улучшить дыхание и расслабиться перед сном.
  • Выпейте стакан теплого чесночного молока. Для его приготовления:
    1. Измельчите зубчик чеснока и гвоздику.
    2. Доведите до кипения стакан молока.
    3. Добавьте чеснок и гвоздику, прокипятите 3 минуты.
    4. Удалите гвоздику, добавьте чайную ложку меда.
    5. Выпейте молоко за 30 минут до сна.

Почему это работает:

Чесночный отвар содержит магний, который успокаивает нервную систему, и калий, улучшающий качество сна. Эти компоненты помогают уменьшить активность нейронов в головном мозге и центральной нервной системе, что способствует расслаблению и засыпанию.

Важно:

  • Перед применением чеснока в качестве снотворного проконсультируйтесь с врачом, особенно если у вас есть аллергия на чеснок или другие проблемы со здоровьем.
  • Не используйте чеснок под подушкой, если у вас есть кожные заболевания или раздражения.

Помните:

  • Регулярный режим сна и физические упражнения также важны для хорошего ночного отдыха.
  • Избегайте кофеина и алкоголя перед сном.
  • Спите в прохладной, темной и тихой комнате.

Чеснок – это простой и доступный способ улучшить свой сон.

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