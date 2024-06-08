Закон приняли по-тихому: Голикова обозначила новый размер пенсии

В этом году неработающих граждан России ждет приятный сюрприз: увеличение размера страховой пенсии по старости до 18 521 рубля. Эта новость вызвала оживленные дискуссии после публикации проекта бюджета, где подробно описывается повышение выплат.

Чтобы получить страховую пенсию по старости, нужно соответствовать трем обязательным условиям. Первое: женщины должны достигнуть пенсионного возраста в 60 лет, а мужчины – в 65 лет. Однако эти возрастные ограничения вступят в силу только с 2028 года, сейчас же действует переходный период.