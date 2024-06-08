Отрава в яркой бутылке: в Роскачестве назвали растительное масло, которое испортит любое блюдо

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В результате проведенного Роскачеством исследования был осуществлен детальный анализ рафинированных растительных масел, сообщает progorodsamara.ru. 57 различных товаров от разных производителей были проверены на соответствие установленным стандартам качества.

В процессе проверки были зафиксированы нарушения у нескольких изготовителей. Например, бренды "Солнце мое", "Кубань" и другие демонстрировали отклонения в показателях перекиси, что может свидетельствовать о начале процесса окисления масла, что в свою очередь ухудшает его питательные характеристики и влияет на вкус.

Были также выявлены различия в составе жирных кислот у продукции под брендами "Кубань" и "GREEN RAY", что вызывает тревогу относительно точности натурального состава данных продуктов и подчеркивает важность строгого контроля за их качеством.