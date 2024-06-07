Россиян ждет величайшая денежная реформа за десятилетия: уже совсем скоро
- 00:10 8 июня
- 6+
- Екатерина Незлоба
Цифровой рубль: реальность уже сегодня
Цифровой рубль – это третья форма российской валюты, дополняющая наличные и безналичные деньги. О его создании и возможностях говорят уже давно, но сейчас проект перешел из теоретической плоскости в практическую, пишет news102.ru.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила о прогрессе в пилотном проекте цифрового рубля. На данный момент в тестировании новой валюты участвуют:
- 12 банков: крупнейшие кредитные организации страны, такие как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие.
- 600 граждан: обычные люди, которые хотят попробовать новую форму оплаты.
- 30 предприятий: компании из различных сфер бизнеса, готовые принимать оплату цифровыми рублями.
Что можно делать с цифровым рублем?
В рамках пилота проводятся различные операции:
- Открытие и пополнение кошельков: граждане могут открыть цифровой кошелек в одном из участвующих банков и пополнять его с помощью обычных денег.
- Переводы между людьми: переводы между владельцами цифровых кошельков будут осуществляться мгновенно и без комиссий.
- Оплата товаров и услуг: с помощью цифрового рубля можно будет оплачивать покупки в магазинах, кафе, ресторанах и других местах.
- Использование смарт-контрактов: цифровой рубль позволит использовать смарт-контракты – самоисполняющиеся соглашения, которые могут применяться для различных целей, например, для оплаты аренды или выполнения других обязательств.
Все операции с цифровым рублем проходят под контролем Банка России. Это означает, что все транзакции будут безопасными и прозрачными.
Когда цифровой рубль станет доступен всем?
Планируется, что к 2025 году цифровой рубль станет частью повседневной жизни.
Какие преимущества дает цифровой рубль?
Для граждан:
- Удобство: платежи и переводы будут осуществляться мгновенно и без комиссий.
- Безопасность: все операции будут защищены передовыми технологиями.
- Прозрачность: все транзакции будут доступны для отслеживания.
Для бизнеса:
- Новые инструменты для развития: компании смогут использовать цифровой рубль для создания новых продуктов и услуг.
- Снижение издержек: прием оплаты цифровыми рублями может быть дешевле, чем прием оплаты наличными или банковскими картами.
Для государства:
- Повышение эффективности контроля за финансовыми потоками: цифровой рубль позволит государству более эффективно контролировать движение денег в экономике.
Цифровой рубль – это шаг в будущее финансовой системы России.