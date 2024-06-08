В Коми проходит конкурс режиссерских концепций открытия и закрытия церемоний Дельфийских игр
- 09:00 8 июня
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми пройдут третьи молодежные Арктические Дельфийские игры. В честь этого Минкульт региона объявляет конкурс режиссёрских концепций.
До 30 июня 2024 года принимаются заявки и презентации на конкурс режиссерских концепций открытия и закрытия церемоний 3 открытых молодежных Арктических Дельфийских игр. Состязание нацелено на воплощение в жизнь идей юных жителей Коми, а также соревнование подарит участником кучу эмоций.
Вторые открытые молодежные Арктические Дельфийские игры прошли в регионе в рамках национального проекта «Культура». Ежегодно открытие и закрытие этого мероприятие становится самым запоминающимся, именно поэтому Министерство культуры и архивного дела Коми решило провести данный конкурс.