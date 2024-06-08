Синоптики рассказали о погоде в Коми на 8 июня
- 07:30 8 июня
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми после дождей пришло потепление. ЦГМС региона сообщает о погоде.
8 июня 2024 года на юге Республики пройдёт небольшой дождь и переменный ветер 2-5 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до +20…+25 градусов. На севере региона будет +16…+21°С. На крайнем северо-востоке Коми погода будет без осадков, но с юго-западным ветром 6-11 метров в секунду.
В Сыктывкаре 8 июня переменная облачность. Дневная температура в столице Коми будет 23...+25 градусов, а ночью упадёт до +9...+11°С. Воркутинцев утром и в тёмное время суток ждёт туман. Жителей Ухты ожидает умеренный южный ветер, переходящий в юго-западный, осадков не будет. В Инте ночью 0…+2 градуса, такая же погода будет в Воркуте днём.