Синоптики рассказали о погоде в Коми на 8 июня

В Коми после дождей пришло потепление. ЦГМС региона сообщает о погоде.

8 июня 2024 года на юге Республики пройдёт небольшой дождь и переменный ветер 2-5 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до +20…+25 градусов. На севере региона будет +16…+21°С. На крайнем северо-востоке Коми погода будет без осадков, но с юго-западным ветром 6-11 метров в секунду.