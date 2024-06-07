МРОТ привяжут к общему росту зарплат в стране
- 19:15 7 июня
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- Белла Лебедева
Президент России Владимир Путин объявил о новой инициативе по регулированию минимального размера оплаты труда (МРОТ) в стране.
Во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, он уведомил о планах связать индексацию МРОТ с общим уровнем заработных плат, что отразит медианную заработную плату, получаемую большинством работающих в экономике.
Следующий год увидит начало выполнения этих планов, когда МРОТ будет равен 48% от медианной заработной платы, достигая таким образом суммы свыше 22 тысяч рублей в месяц. Это представляет собой прирост на 15 процентов по сравнению с текущим уровнем.
К 2025 году президент предвидит дальнейшее увеличение этого соотношения, с целью достижения к 2030 году минимального уровня в 35 тысяч рублей. Путин также подчеркнул, что текущий МРОТ уже превосходит прожиточный минимум, установленный Конституцией.
По данным на 2023 год, минимальный размер оплаты труда составлял 16 242 рубля. С начала года он был увеличен на 18,5 процента до 19 242 рублей. В то же время, по статистике Росстата, средняя заработная плата в стране в прошлом году составила около 74 тысяч рублей, что на 14,1 процента выше, чем в предыдущем году, а реальная заработная плата выросла на 7,8 процента.