МРОТ привяжут к общему росту зарплат в стране

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Президент России Владимир Путин объявил о новой инициативе по регулированию минимального размера оплаты труда (МРОТ) в стране. Во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, он уведомил о планах связать индексацию МРОТ с общим уровнем заработных плат, что отразит медианную заработную плату, получаемую большинством работающих в экономике.

Следующий год увидит начало выполнения этих планов, когда МРОТ будет равен 48% от медианной заработной платы, достигая таким образом суммы свыше 22 тысяч рублей в месяц. Это представляет собой прирост на 15 процентов по сравнению с текущим уровнем.

К 2025 году президент предвидит дальнейшее увеличение этого соотношения, с целью достижения к 2030 году минимального уровня в 35 тысяч рублей. Путин также подчеркнул, что текущий МРОТ уже превосходит прожиточный минимум, установленный Конституцией.