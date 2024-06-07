В Усть-Цилемском районе планируют внедрить переработку пластика

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В Усть-Цилемском районе активно развивается инициатива раздельного сбора и переработки мусора, начатая местными жителями. В Усть-Цилемском районе активно развивается инициатива раздельного сбора и переработки мусора, начатая местными жителями. Руководитель администрации района, Николай Канев, поделился последними новостями и планами в этой области. Об этом пишет Коминформ.

Николай Канев отметил, что лично поддерживает идею улучшения системы обращения с отходами, особенно с пластиком. Он выразил своё стремление уменьшить количество пластика на свалках и предотвратить его вредное воздействие на природу. Руководитель сообщил, что администрация уже неоднократно обращалась за поддержкой к различным государственным органам, включая Министерство экономического развития и Министерство природных ресурсов. Однако, по его словам, создание малых производств для переработки отходов сталкивается с проблемами: на рынке отсутствуют мини-установки, способные обрабатывать небольшие объёмы отходов от 50 до 100 кг за смену, ведь все существующие установки рассчитаны на переработку тонн материала.

Тем не менее, уже достигнуты определённые успехи: в районе была налажена регулярная доставка экомобиля, который ежемесячно забирает собранный пластик. Некоторые партии пластиковых отходов уже отправлены на переработку.