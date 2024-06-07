В Усть-Цилемском районе планируют внедрить переработку пластика
- 18:45 7 июня
- 0+
- Белла Лебедева
В Усть-Цилемском районе активно развивается инициатива раздельного сбора и переработки мусора, начатая местными жителями.
В Усть-Цилемском районе активно развивается инициатива раздельного сбора и переработки мусора, начатая местными жителями. Руководитель администрации района, Николай Канев, поделился последними новостями и планами в этой области. Об этом пишет Коминформ.
Николай Канев отметил, что лично поддерживает идею улучшения системы обращения с отходами, особенно с пластиком. Он выразил своё стремление уменьшить количество пластика на свалках и предотвратить его вредное воздействие на природу. Руководитель сообщил, что администрация уже неоднократно обращалась за поддержкой к различным государственным органам, включая Министерство экономического развития и Министерство природных ресурсов. Однако, по его словам, создание малых производств для переработки отходов сталкивается с проблемами: на рынке отсутствуют мини-установки, способные обрабатывать небольшие объёмы отходов от 50 до 100 кг за смену, ведь все существующие установки рассчитаны на переработку тонн материала.
Тем не менее, уже достигнуты определённые успехи: в районе была налажена регулярная доставка экомобиля, который ежемесячно забирает собранный пластик. Некоторые партии пластиковых отходов уже отправлены на переработку.
Кроме того, Канев выразил желание приобрести для района пресс для бутылок, который позволил бы уменьшить объёмы пластика за счёт избавления от лишнего воздуха в упаковках и сделать его транспортировку более эффективной. Однако в настоящий момент подходящая компактная техника, которая была бы экономически выгодной, ещё не найдена.