В Воркуте выявили факт мошенничества при получении социальных выплат

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Полицейские из Воркуты раскрыли мошенничество в сфере социальных выплат, сообщает пресс-центр МВД Республики Коми. В ходе специальных оперативных мероприятий выяснилось, что 36-летняя женщина из южного региона России осуществила хищение денежных средств, предназначенных для выплаты пособий на детей, рассчитанных на уровне прожиточного минимума в условиях северной природно-климатической зоны Республики Коми. Женщина ни разу не была в Воркуте, однако зарегистрировалась там через онлайн-сервис государственных услуг. По предварительным оценкам, ущерб бюджету превысил 225 тысяч рублей.

В результате расследования против неё было возбуждено уголовное дело за мошенничество при получении социальных выплат согласно части 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает ответственность за мошенничество при получении денежных средств или другого имущества, предоставленного в виде социальных выплат (пособий, компенсаций, субсидий), путём использования недостоверной информации.

Законодательно установлено, что мошенничество может касаться различных видов социальных выплат, включая пособие по уходу за ребенком, пособие по безработице, материнский (семейный) капитал и прочие. Мошеннические действия могут включать как активные действия, например, предоставление фальсифицированных справок, так и пассивные, как утаивание информации, ведущей к прекращению выплат.