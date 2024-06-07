Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

За последнее время темпы роста цен перестали уменьшаться и остаются на уровне, наблюдаемом в первом квартале 2024 года.

На заседании 7 июня 2024 года Совет директоров Банка России решил оставить ключевую процентную ставку на уровне 16% в год, как сообщает пресс-служба финансового учреждения.