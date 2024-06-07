Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
- 17:16 7 июня
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- Белла Лебедева
За последнее время темпы роста цен перестали уменьшаться и остаются на уровне, наблюдаемом в первом квартале 2024 года.
На заседании 7 июня 2024 года Совет директоров Банка России решил оставить ключевую процентную ставку на уровне 16% в год, как сообщает пресс-служба финансового учреждения.
Согласно наблюдениям, рост внутреннего спроса продолжает опережать возможности рынка на расширение предложения товаров и услуг. В связи с этим, Банк России не исключает возможность повышения ключевой ставки на следующем заседании. Для возвращения инфляции к целевому показателю потребуется значительно дольше, чем предполагалось в апрельских прогнозах, сохранить строгую денежно-кредитную политику.
Прогнозы Банка России предполагают, что при текущей денежно-кредитной политике годовая инфляция достигнет целевого уровня в 2025 году и будет колебаться около 4% в последующие периоды.