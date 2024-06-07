Тревожная статистика: в Коми более тысячи пострадавших от укусов клещей с начала сезона

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Роспотребнадзор по Коми сообщает о текущей ситуации с укусами клещей. По последним данным, на 6 июня 2024 года 387 жителей обратились за медицинской помощью после укусов клещей, среди них 88 детей. С начала сезона от укусов клещей пострадали 1014 человек, включая 209 детей.

За прошедшую неделю было проведено 387 лабораторных исследований клещей, при этом в 6 случаях был обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, а в 63 случаях - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Напоминаем, что клещи могут быть переносчиками серьезных инфекционных заболеваний. Среди наиболее опасных заболеваний, передающихся через укусы иксодовых клещей, находятся клещевой вирусный энцефалит, иксодовые клещевые боррелиозы, гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихиоз человека, лихорадка Ку и другие инфекции.