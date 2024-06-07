В Коми укравшие у пенсионера 5 млн рублей две соцработницы пойдут под суд

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Заместитель прокурора Республики Коми одобрил обвинительные акты в отношении двух сотрудников некоммерческой организации "Доброта", занимающихся социальной работой. В официальном сообщении надзорного органа указано, что первая из обвиняемых столкнулась с обвинением в мошенничестве особо крупного масштаба (согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ), а вторая — обвиняется в организации мошенничества такого же масштаба (по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ).

Следствие установило, что в конце 2022 года одной из соцработниц стало известно о смерти сына пожилого мужчины в рамках СВО, что автоматически предоставляло право пенсионеру на получение выплаты в размере 5 миллионов рублей. Соцработница вместе со своей сводной сестрой, также являющейся сотрудницей той же организации, убедила пожилого мужчину в том, что они смогут обеспечить сохранность этих средств. Спустя несколько дней после их перевода мужчина скончался, и обвиняемые начали распоряжаться деньгами по собственному усмотрению.

Родственники узнали о выплате от главы местного сельского поселения, которая сообщила им, что денежные средства были переданы на хранение социальному работнику. Одна из сестер полностью признала свою вину и предприняла шаги по возмещению ущерба, в то время как другая, выполнявшая роль исполнителя, отказалась признавать свою вину и не принимала мер по добровольному возмещению ущерба.