Сыктывкару придали индийского и не только колорита

фото Дарьи Шучалиной

Студенты из Пакистана, Индии и Палестины, а также - ближнего зарубежья придали «изюминку» празднованию в столице Коми 225-летия Александра Пушкина. Тематический концерт в двух отделениях прошел в академическом государственном театре оперы и балета Республики Коми.

Это первый творческий проект в Сыктывкаре нового директора «храма искусства» Алексея Садовского. Как он рассказывал в эксклюзивном интервью «Про Городу» месяц назад, первое, на что обратил внимание, приступив к новым обязанностям – отсутствие в репертуаре мероприятий, посвященных Пушкинскому юбилею. Притом, что это масштабное событие широко отмечается на протяжении всего 2024-го по всей стране, в том числе, в области искусства.

В рамках концерта, который инициировал и подготовку которого координировал лично директор, балет, хор и оперная театра под аккомпанемент симфонического оркестра труппа исполнили наиболее узнаваемые романсы и отрывки из самых популярных спектаклей по таким хитам Пушкина, как «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и другие, написанные не только отечественными классиками прошлых эпох, но и нашим современником – земляком Михаилом Герцманом (автор балета «Барышня-крестьянка»).

Кстати, председатель Союза композиторов Коми и сам выходил на сцену – прочитал стихотворение «солнца русской поэзии». С этой же миссией выступили председатель Союза писателей Коми Андрей Попов, артисты Андрей Епанешников (прочитал стихотворение в переводе на коми Альберта Ванеева) и Артем Лазарев, главврач Женской консультации Зульфия Третьякова, православный батюшка - отец Федор (он также огласил письменное приветствие от Владыки Питирима, не сумевшего принять участие лично ввиду нахождения за пределами региона) и вице-спикер Госсовета Валентина Жиделева.

К слову, она продекламировала также опус своего супруга, посвященный Пушкину (Алексей Моисеенко был одним из ярких певцов, исполнявший в течение своей долгой творческой карьеры и в России, и за границей партии в ТОПовых операх по произведениям поэта-юбиляра).

Самым же экзотическим сюрпризом вечера оказался выход на сцену молодежи. Студенты Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина с акцентом, но вполне узнаваемо прочитали стихотворения, удостоившись оваций. В своих национальных костюмах это сделали представители Индии, Пакистана, Палестины, а также – Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Их поддержала ректор вуза Ольга Сотникова, тоже продемонстриров знание шедевров Александра Сергеевича.

Финальным аккордом стала трансляция видео с Главой региона. Владимир Уйба прочитал стихотворение «Клеветникам России» в рамках участия в онлайн-акции Молодежной библиотеки Республики Коми «Я и Пушкин».

Зрители по окончанию мероприятия остались в полном восторге, и признались «Про Городу», что не ожидали такого количества сюрпризов и интересных находок, что позволило два с половиной часа провести на одном дыхании в атмосфере радости и легкости – именно такой, какую и создавал великий классик: лучший на все времена.