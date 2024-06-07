Василиса Володина раскрыла знак зодиака главного счастливчика на ближайшие два десятилетия
- 20:57 7 июня
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- Екатерина Незлоба
Получит все о чем мечтает и даже больше
Астролог Василиса Володина уверена, что для Тельцов настал период беспрецедентного счастья, который продлится не менее двух десятилетий.
По словам Володиной, Тельцы обретут могущественных покровителей, которые будут оказывать им поддержку и содействие в их начинаниях. Финансовый поток также ощутимо увеличится.
Тельцы, по мнению астролога, смогут воплотить в реальность самые смелые свои мечты и приобрести все, о чем раньше даже не смели помыслить. Удача будет сопутствовать представителям этого знака зодиака до конца текущего года, утверждает Володина.
Она добавляет, что если в прошлом жизнь Тельцов шла по нисходящей спирали, то в скором времени произойдет кардинальный перелом, и их жизнь изменится на 180 градусов.
Астролог предсказывает Тельцам значительный рост доходов, который позволит им наслаждаться жизнью в полной мере и осуществить большинство своих заветных желаний.