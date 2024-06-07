Это самая вредная и опасная ягода: а мы едим ее как деликатес, еще и детей заставляем

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В мире правильного питания и здорового образа жизни каждый продукт имеет своих ярых сторонников и непримиримых противников. Одним из таких "яблок раздора" становится, пожалуй, самая популярная ягода - виноград. Недавно врач-гастроэнтеролог из компании "СберЗдоровье" Дарья Утюмова дала интервью порталу Газета.ру, в котором назвала виноград одним из наиболее вредных для организма видов ягод. Так ли однозначен этот вердикт и стоит ли полностью отказываться от этого лакомства? Сладкий враг для диабетиков и больных циррозом В первую очередь Дарья Утюмова отмечает, что, несмотря на свой приятный вкус и аромат, виноград может представлять серьезную опасность для определенных групп людей. Главная проблема заключается в высоком содержании глюкозы в этой ягоде. Так, в 100 граммах винограда содержится целых 16 граммов сахара!

Это делает виноград крайне нежелательным продуктом для пациентов с сахарным диабетом и циррозом печени. Такое количество легкоусвояемых углеводов может спровоцировать серьезные колебания уровня глюкозы в крови у диабетиков, а для больных циррозом печени чрезмерное потребление винограда грозит еще большей нагрузкой на и без того ослабленный орган.

Аллергия и лишний вес Помимо этого, виноград считается сильным аллергеном, что обусловлено наличием в нем большого количества витамина C. Избыточное потребление этой ягоды может вызывать аллергические реакции у предрасположенных к ним людей.

Кроме того, специалист указывает на высокую калорийность винограда, которая связана с его сахаристостью. Такое сочетание делает виноград потенциальным "соучастником" в наборе лишнего веса, что особенно актуально для людей, следящих за фигурой.

Удар по ЖКТ Но опасность винограда для здоровья не ограничивается только сахаром и аллергенностью. Врач-гастроэнтеролог Утюмова также обращает внимание на то, что ягода стимулирует выработку желудочного сока.

Это свойство делает виноград нежелательным для людей, страдающих язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, особенно в периоды обострения. Повышенная кислотность, провоцируемая виноградом, может усугубить состояние таких пациентов.

Поэтому, если вы относитесь к одной из этих групп риска, то, возможно, стоит ограничить или даже полностью исключить виноград из своего рациона. Тем более что, по словам эксперта, его польза для организма не столь велика, чтобы оправдывать эти серьезные побочные эффекты.

Виноград - яд или лекарство? Безусловно, данные выводы Дарьи Утюмовой вызвали большие споры в обществе. Ведь виноград издавна считается одним из самых полезных и целебных плодов. В нем содержится множество витаминов, минералов и антиоксидантов, которые благотворно влияют на организм.

Однако врач-гастроэнтеролог настаивает, что у этой ягоды есть и обратная, "темная" сторона, о которой многие предпочитают не задумываться. И она призывает всех внимательно относиться к собственному здоровью и прислушиваться к рекомендациям специалистов, прежде чем бесконтрольно поглощать любимые лакомства.