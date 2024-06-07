В Ухте завели уголовное дело в отношении депутата горсовета по факту растраты

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Инцидент с участием депутата городского совета Ухты обретает новые обороты. По информации следственного отдела по городу Ухте Следственного управления СК России по Республике Коми, в отношении данного лица было инициировано уголовное дело. Действия депутата квалифицированы как растрата, что соответствует части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Данный случай не единственный в криминальной истории депутата. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Так, Следственный комитет Российской Федерации по Республике Коми ранее направил в суд другое уголовное дело, связанное с организацией подделки официальных документов, их использованием и злоупотреблением полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. Эти преступления были классифицированы по частям 3 статьи 33, части 1 статьи 327, части 3 статьи 327 и части 2 статьи 201 УК РФ.

Следственные материалы, послужившие основанием для возбуждения нового уголовного дела, были собраны сотрудниками УФСБ и отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД России по городу Ухте. Согласно данным следствия, с 2020 по 2023 год, будучи директором коммерческой организации, предоставляющей услуги по техническому обслуживанию, ремонту и содержанию жилых и нежилых помещений, фигурант через заключение фиктивных документов и счетов на оплату перечислил более 21 миллиона рублей на счета подрядных организаций.