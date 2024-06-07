Стало известно, сколько людей проживают в Коми
- 13:00 7 июня
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- Белла Лебедева
Это на 1,9 тысячи человек меньше, чем было на начало текущего года.
В Республике Коми на 1 апреля 2024 года численность населения составляет 718 700 человек, как сообщает региональное статистическое управление Комистат.
Уменьшение численности населения связано преимущественно с естественной убылью, которая составила 67% от общего числа уменьшения населения республики. Оставшиеся 33% приходятся на миграционный отток.
Конкретно за первый квартал 2024 года, количество жителей сократилось на 645 человек из-за миграции. Основные миграционные перемещения были следующими: внутри республиканские переезды составили 48,2% от общего числа миграционных движений, перемещения между различными областями и республиками России - 45,9%, а международные переезды - 5,9%.
На предыдущий месяц, март 2024 года, численность населения Республики Коми была на 600 человек больше и составляла 719 300 человек. Это подчеркивает тенденцию к снижению численности населения как на местном, так и на международном уровнях.