Тепла не будет, вместо него заморозки до -2: Вильфанд дал прогноз на весь июнь 2024
- 14:45 7 июня
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- Екатерина Незлоба
Погода в июне 2024 года: что нас ждет?
Июнь 2024 года обещает быть интересным с точки зрения погодных условий на территории России. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозами, которые показывают значительные отклонения от нормы в различных регионах страны, сообщает ТАСС.
Европейская часть России: тепло и комфортно
На европейской части России температура будет либо на уровне нормы, либо превышать ее. Особенно заметное отклонение от нормы ожидается в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Здесь температура будет выше нормы, что создаст комфортные условия для жителей и туристов. В остальных регионах европейской части страны температура будет около нормы, но с положительным фоном, что означает отсутствие холодных аномалий.
Приволжский федеральный округ: нормальная летняя температура
В регионах Приволжского федерального округа установилась более или менее нормальная летняя температура. В Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Саратовской областях ожидается температура +26-28 градусов, в Нижегородской и Кировской областях - около плюс 25 градусов. Это создает благоприятные условия для летнего отдыха и сельскохозяйственных работ.
Урал и Западная Сибирь: холодные аномалии
На востоке Урала и в западной Сибири прогнозируются отрицательные аномалии температуры. В Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Хакасии и Республике
Коми, Свердловской и Челябинской областях до сих пор сохраняются заморозки до минус 2 градусов. Эта устойчивая ситуация совершенно не характерна для атмосферы и вызывает беспокойство у метеорологов. В ближайшие дни на Урале ожидается повышение температуры, но она все равно будет на 1-2 градуса ниже нормы. В южных регионах западной Сибири, таких как Новосибирская, Кемеровская, Томская, Омская области, Алтайский край и юг Красноярского края, прогнозируются аномальные температуры на 3-4 градуса ниже нормы. Заморозки постепенно прекратятся, но погода останется холодной и не летней.