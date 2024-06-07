В Сыктывкаре 6-летний ребенок на велосипеде попал под колеса авто
- 10:30 7 июня
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- Белла Лебедева
Вчера, 6 июня, в Сыктывкаре на улице Юности произошло дорожно-транспортное происшествие.
Около 18:20 женщина, родившаяся в 1959 году и управляющая автомобилем Lada Granta, двигалась по улице Юности от улицы Быковского в направлении улицы Островского. Недалеко от дома номер 1/1 она наехала на шестилетнего мальчика, который пересекал дорогу на велосипеде с правой стороны на левую относительно направления движения машины.
В результате аварии ребенок, родившийся в 2017 году, получил травмы: ушибы локтя и плеча. Однако, несмотря на травмы, госпитализация не потребовалась. В момент происшествия ребенок находился на дороге без сопровождения взрослых.
Водитель автомобиля начала водить с 2008 года.
Представители ГИБДД Коми обращают внимание родителей на необходимость напоминать детям о правилах дорожного движения. Особенно важно переходить дорогу на пешеходных переходах, останавливаясь перед ними и оценивая безопасность движения. Велосипедисты, как полноправные участники дорожного движения, должны знать и соблюдать правила дорожного движения.