В Сыктывкаре 6-летний ребенок на велосипеде попал под колеса авто

Фото ГИБДД по РК

Вчера, 6 июня, в Сыктывкаре на улице Юности произошло дорожно-транспортное происшествие. Около 18:20 женщина, родившаяся в 1959 году и управляющая автомобилем Lada Granta, двигалась по улице Юности от улицы Быковского в направлении улицы Островского. Недалеко от дома номер 1/1 она наехала на шестилетнего мальчика, который пересекал дорогу на велосипеде с правой стороны на левую относительно направления движения машины.

В результате аварии ребенок, родившийся в 2017 году, получил травмы: ушибы локтя и плеча. Однако, несмотря на травмы, госпитализация не потребовалась. В момент происшествия ребенок находился на дороге без сопровождения взрослых.

Водитель автомобиля начала водить с 2008 года.