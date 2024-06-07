Так делали еще наши предки: положите чеснок под подушку и уже утром увидите эффект
- 11:04 7 июня
- 6+
- Екатерина Незлоба
Фото: freepik.com
Чеснок – это не только вкусная приправа и природный антибиотик, но и помощник в борьбе с бессонницей, пишет pg21.ru.
Как использовать чеснок для улучшения сна:
- Положите несколько зубчиков чеснока под подушку. Это поможет прочистить носовые каналы, улучшить дыхание и расслабиться перед сном.
-
Выпейте стакан теплого чесночного молока. Для его приготовления:
- Измельчите зубчик чеснока и гвоздику.
- Доведите до кипения стакан молока.
- Добавьте чеснок и гвоздику, прокипятите 3 минуты.
- Удалите гвоздику, добавьте чайную ложку меда.
- Выпейте молоко за 30 минут до сна.
Почему это работает:
Чесночный отвар содержит магний, который успокаивает нервную систему, и калий, улучшающий качество сна. Эти компоненты помогают уменьшить активность нейронов в головном мозге и центральной нервной системе, что способствует расслаблению и засыпанию.
Важно:
- Перед применением чеснока в качестве снотворного проконсультируйтесь с врачом, особенно если у вас есть аллергия на чеснок или другие проблемы со здоровьем.
- Не используйте чеснок под подушкой, если у вас есть кожные заболевания или раздражения.
Помните:
- Регулярный режим сна и физические упражнения также важны для хорошего ночного отдыха.
- Избегайте кофеина и алкоголя перед сном.
- Спите в прохладной, темной и тихой комнате.
Чеснок – это простой и доступный способ улучшить свой сон.