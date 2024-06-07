Сыктывкар сможет получить поддержку рублем из Москвы после создания единого водоканала
- 10:00 7 июня
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- Дарья Шучалина
Сыктывкарский водоканал после создания единого регионального предприятия на его базе сможет привлечь федеральное финансирование на развитие системы водоснабжения.
Об этом «Про Городу» сообщил гендиректор АО «Сыктывкарский водоканал» Андрей Селиванов. На сегодняшней встрече со СМИ по теме создания единого государственного республиканского водоканала он сообщил о том, что коллектив под его руководством поддерживает соответствующие планы правительства Коми.
- Решение правильное и актуальное, - пояснил Андрей Сергеевич. – Когда на нашей базе будет создан единый региональный водоканал, власти региона смогут подать заявку в Москву для привлечения федеральных средств. Они нужны не только для того, чтобы восстановить водоканалы Воркуты и Инты. Нашему городу финансирование тоже важно, чтобы реализовать инвестиционную программу, которая предусматривает, в частности, обустройство резервного водозабора из подземного источника водоснабжения как альтернативы нынешнему (сейчас действует водозабор на реке, однако в случаях возможных ЧП других вариантов – откуда брать воду – пока что нет – прим. ред.).
Только силами водоканала в статусе городского такие расходы не потянуть. И бюджет муниципалитета масштабные инвестиции не осилит. А создание единого регионального предприятия – это возможность инвестировать в него и средства регионального бюджета, и средства федеральной казны.
- Напомню, Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию поставил задачу обеспечить в самое ближайшее время развитие систем ЖКХ в регионах за счет выделения финансирования из федерального центра. И многие регионы заявки уже вовсю готовят. Нашей Республике крайне важно как можно быстрее включиться в этот процесс, чтобы успеть подать документы в Москву.
Чтобы рассчитывать на господдержку, регион должен будет гарантировать качественное освоение бюджетного финансирования. С созданием единого регионального предприятия это возможно, а в условиях нынешней разрозненности водоканалов по муниципалитетам в Коми денег федералы однозначно не дадут.
Что касается опасений относительно того, что водоканал столицы Коми останется без кадров (якобы сыктывкарские специалисты уедут в Воркуту и Инту поднимать там филиалы) – не имеют под собой оснований.
- В век интернета и технологий связи нет необходимости обязательного постоянного пребывания в других муниципалитетах для налаживания полноценной работы, - уточнил Андрей Сергеевич. - В режиме ВКС и селекторных совещаний мы отсюда, из Сыктывкара, в состоянии управлять теми структурами, которые войдут в единый водоканал. Разовые выезды, конечно, потребуются – осмотреть состояние инфраструктуры и ознакомиться с документацией, однако это режим краткосрочных командировок, а не длительной вахтовой работы.
Также он снял вопросы относительно угрозы увеличения тарифа за воду для потребителей столицы Коми, поскольку законодательно это невозможно. Кроме того, власти Коми смогут рассчитывать на финансирование из федерального бюджета для проведения давно назревшей модернизации ветхих сетей и сооружений обоих моногородов, поскольку инвестиционной составляющей в тарифе в любом случае будет недостаточно для полноценных вливаний в водоканалы Воркуты и Инты для их приведения в нормативное состояние.
- Еще один важный аргумент в пользу создания единого водоканала заключается в том, что мы готовы поделиться с коллегами нашим управленческим и хозяйственным опытом, наработанным за десятилетия успешного функционирования Сыктывкарского водоканала, - подытожил Андрей Селиванов. – Мы в состоянии наладить работу и обеспечить надежное водоснабжение в любой точке на карте региона с одновременным сохранением управляемости нашим хозяйством в самом Сыктывкаре: сил, энергии, времени и кадров у нас достаточно для этой большой и очень важной работы.