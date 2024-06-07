Сыктывкар сможет получить поддержку рублем из Москвы после создания единого водоканала

Сыктывкарский водоканал после создания единого регионального предприятия на его базе сможет привлечь федеральное финансирование на развитие системы водоснабжения.

Об этом «Про Городу» сообщил гендиректор АО «Сыктывкарский водоканал» Андрей Селиванов. На сегодняшней встрече со СМИ по теме создания единого государственного республиканского водоканала он сообщил о том, что коллектив под его руководством поддерживает соответствующие планы правительства Коми.

- Решение правильное и актуальное, - пояснил Андрей Сергеевич. – Когда на нашей базе будет создан единый региональный водоканал, власти региона смогут подать заявку в Москву для привлечения федеральных средств. Они нужны не только для того, чтобы восстановить водоканалы Воркуты и Инты. Нашему городу финансирование тоже важно, чтобы реализовать инвестиционную программу, которая предусматривает, в частности, обустройство резервного водозабора из подземного источника водоснабжения как альтернативы нынешнему (сейчас действует водозабор на реке, однако в случаях возможных ЧП других вариантов – откуда брать воду – пока что нет – прим. ред.).

Только силами водоканала в статусе городского такие расходы не потянуть. И бюджет муниципалитета масштабные инвестиции не осилит. А создание единого регионального предприятия – это возможность инвестировать в него и средства регионального бюджета, и средства федеральной казны.