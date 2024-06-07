Теперь с 1 июля на выезде из города будут отбирать автомобили: водителей ждет неожиданный сюрприз

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Получится ли потом вернуть машину Начиная с 1 июля в России стартуют масштабные рейды по выявлению и взысканию задолженностей водителей. Автоинспекторы, судебные приставы и налоговики объединят усилия, чтобы найти и наказать неплательщиков.

Специалисты предупреждают, что проверки на дорогах ждут автомобилистов уже в ближайшие выходные. Посты будут расставлены на выездах из городов, чтобы охватить максимальное число водителей. Специальные комплексы будут сверять номера машин с базами данных должников.

Если совпадение выявится, автомобиль сразу остановят, и с его владельцем проведут беседу. Водителю предложат немедленно оплатить всю сумму долга. Но если этого не произойдет, к нарушителю может быть применена крайняя мера - арест и изъятие автомобиля.

Уже известны случаи, когда в Омской области инспекторы конфисковывали машины, за владельцами которых числились долги на сотни тысяч рублей. Если водители отказывались платить, приставам приходилось арестовывать и забирать такие автомобили.

Изъятые машины помещают на штрафстоянку, и чтобы вернуть свое авто, владельцу необходимо полностью погасить задолженность. В противном случае, если этого не произойдет в установленные сроки, автомобиль будет продан на аукционе для погашения долга, а оставшаяся сумма возвращена владельцу.

Эксперты отмечают, что для многих водителей, не ожидавших подобных жестких действий, изъятие автомобиля может стать серьезным ударом. Ведь машина зачастую является единственным средством передвижения и необходимым инструментом для работы. Поэтому важно, чтобы при реализации этой инициативы соблюдался баланс между интересами государства и гражданами.

Специалисты советуют автомобилистам заранее проверить наличие задолженностей и по возможности погасить их, во избежание неприятных последствий. Ведь с 1 июня начнется новый этап масштабной кампании по взысканию долгов с помощью комплексных рейдов ГИБДД, приставов и налоговиков.

Эти меры призваны мотивировать водителей-должников оперативно рассчитываться по своим обязательствам. Массовые рейды с участием различных контрольных органов - новый подход государства к борьбе с накопившимися долгами граждан. Однако такая практика также поднимает вопросы о соблюдении прав автовладельцев и пропорциональности применяемых мер.