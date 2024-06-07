Их пропишут без согласия и ведома: для россиян, у которых есть квартира, готовят неприятный сюрприз

В современном мире владение недвижимостью – это не только привилегия, но и серьезная ответственность, сопряженная с юридическими нюансами, о которых не всегда осведомлены, пишет progorod58.ru.

Одна из таких "неожиданностей" – обязанность собственника зарегистрировать в своем жилье определенных граждан, даже без их согласия.