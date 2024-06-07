С начала 2024 года 1174 жителям Коми назначили выплату из пенсионных накоплений

С начала текущего года, более тысячи жителей Республики Коми, которые в прошлом активно участвовали в формировании своих пенсионных накоплений через Социальный фонд России, получили право на различные выплаты из этих средств.

В общей сложности, 1174 человекам были назначены выплаты, причем большинство из них, а именно 1139 граждан, получили единовременные выплаты. Оставшиеся 35 человек разделились между срочными пенсионными выплатами (12 человек) и накопительными пенсиями (23 человека).