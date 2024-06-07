С начала 2024 года 1174 жителям Коми назначили выплату из пенсионных накоплений
- 11:30 7 июня
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- Белла Лебедева
С начала текущего года, более тысячи жителей Республики Коми, которые в прошлом активно участвовали в формировании своих пенсионных накоплений через Социальный фонд России, получили право на различные выплаты из этих средств.
В общей сложности, 1174 человекам были назначены выплаты, причем большинство из них, а именно 1139 граждан, получили единовременные выплаты. Оставшиеся 35 человек разделились между срочными пенсионными выплатами (12 человек) и накопительными пенсиями (23 человека).
Эти пенсионные накопления складывались за счет взносов, которые вносились работодателями с 2002 по 2013 годы в рамках обязательного пенсионного страхования. Некоторые граждане также вносили собственные средства в рамках государственной программы софинансирования пенсий или использовали средства материнского капитала для увеличения своих накоплений.
Виды пенсионных выплат могут варьироваться в зависимости от суммы накопленных средств и условий программ. Например, единовременная выплата предоставляется, если размер накопительной пенсии оценивается в пять или менее процентов от общего размера страховой пенсии. Срочные пенсионные выплаты доступны участникам программы государственного софинансирования, а также тем, кто направил на пенсионные накопления средства материнского капитала. В других случаях возможно назначение накопительной пенсии, выплачиваемой ежемесячно и бессрочно.
Подать заявление на получение пенсионных выплат можно после достижения установленного пенсионного возраста, который для жителей северных регионов составляет 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. Кроме того, необходимы определенный страховой и северный стаж, а также достаточное количество пенсионных коэффициентов. Требования к стажу и коэффициентам устанавливаются фондом и должны быть соблюдены для успешного оформления выплат.
Для подачи заявления необходимо обратиться в Социальный фонд России или выбранный негосударственный пенсионный фонд, где были сформированы пенсионные накопления. Получить информацию о своем страховщике и состоянии лицевого счета можно через портал государственных услуг.
По всем вопросам, связанным с пенсионными выплатами, жители Республики Коми могут обратиться в региональное отделение Социального фонда России, позвонив по номеру горячей линии.