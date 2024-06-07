В Коми двух иностранцев лишили гражданства РФ
- 11:30 7 июня
- 0+
- Белла Лебедева
В Республике Коми полицейские активно занимаются прекращением гражданства Российской Федерации для лиц, совершивших преступления.
По информации, предоставленной пресс-службой Министерства внутренних дел по Коми, в настоящий момент уже решено прекратить гражданство двух мужчин, которые были ранее приняты в гражданство страны, но затем осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Российской Федерации.
Двое мужчин, возрастом 45 и 47 лет, были лишены российского гражданства после их осуждения за преступления, направленные против здоровья населения и общественной безопасности. Они получили различные виды наказаний, включая реальное лишение свободы. Полиция уже организовала процесс изъятия у них паспортов гражданина Российской Федерации и заграничных паспортов, а также уведомила их о необходимости покинуть территорию страны после отбытия наказания.
С начала 2024 года МВД по Республике Коми приняло решения о прекращении гражданства уже в отношении восьми граждан. Управление по вопросам миграции ведет активную работу по выявлению лиц, которые ранее получили гражданство Российской Федерации, но затем были осуждены за совершение серьезных преступлений, что влечет за собой такие меры как лишение гражданства.