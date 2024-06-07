В Коми двух иностранцев лишили гражданства РФ

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В Республике Коми полицейские активно занимаются прекращением гражданства Российской Федерации для лиц, совершивших преступления. По информации, предоставленной пресс-службой Министерства внутренних дел по Коми, в настоящий момент уже решено прекратить гражданство двух мужчин, которые были ранее приняты в гражданство страны, но затем осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Российской Федерации.

Двое мужчин, возрастом 45 и 47 лет, были лишены российского гражданства после их осуждения за преступления, направленные против здоровья населения и общественной безопасности. Они получили различные виды наказаний, включая реальное лишение свободы. Полиция уже организовала процесс изъятия у них паспортов гражданина Российской Федерации и заграничных паспортов, а также уведомила их о необходимости покинуть территорию страны после отбытия наказания.