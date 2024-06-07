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Прогноз погоды изменился: нас ждет возвращение адской жары и ливень

Прогноз погоды изменился: нас ждет возвращение адской жары и ливеньФото из архива редакции

Сыктывкарские синоптики скорректировали прогноз погоды на ближайшие дни, пишет progorod33.ru.

С 6 по 10 июня ожидается переменчивая погода с небольшими дождями. Днем температура воздуха будет держаться в пределах +23...+26°C, ночью опускаться до +12...+15°C.

11 июня жара вернется: столбик термометра поднимется до +29°C.

12 и 13 июня ожидается небольшое похолодание: +22...+25°C днем, +10...+13°C ночью.

13 июня прогнозируется ливень: 19,5 мм осадков, что составляет 25% от месячной нормы.

Ветер на этой неделе будет небольшой, порывы до 11 м/с.

Ранее синоптики сообщали:

  • 10 июня: дождь (менее 20% от месячной нормы)
  • 13 июня: дождь (10% от месячной нормы)

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