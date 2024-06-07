Прогноз погоды изменился: нас ждет возвращение адской жары и ливень
- 09:20 7 июня
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- Екатерина Незлоба
Фото из архива редакции
Сыктывкарские синоптики скорректировали прогноз погоды на ближайшие дни, пишет progorod33.ru.
С 6 по 10 июня ожидается переменчивая погода с небольшими дождями. Днем температура воздуха будет держаться в пределах +23...+26°C, ночью опускаться до +12...+15°C.
11 июня жара вернется: столбик термометра поднимется до +29°C.
12 и 13 июня ожидается небольшое похолодание: +22...+25°C днем, +10...+13°C ночью.
13 июня прогнозируется ливень: 19,5 мм осадков, что составляет 25% от месячной нормы.
Ветер на этой неделе будет небольшой, порывы до 11 м/с.
Ранее синоптики сообщали:
- 10 июня: дождь (менее 20% от месячной нормы)
- 13 июня: дождь (10% от месячной нормы)