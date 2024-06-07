В Коми за неделю подешевели колбасы, огурцы и помидоры, но подорожали другие овощи

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Недавний отчет Комистата выявил значительные изменения в стоимости различных товаров и услуг за прошедшую неделю. Анализ данных показал рост цен на некоторые продовольственные товары, такие как гречневая крупа, которая подорожала на 3,7%. Стоимость подсолнечного масла увеличилась на 2%, а сахар-песок вырос в цене на 1,6%.

Однако не все продукты питания подверглись удорожанию. Наблюдалось снижение стоимости некоторых мясных изделий: цены на колбасы вареные, полукопченые и варено-копченые снизились на 3,3%. Также стоимость мороженой неразделанной рыбы и маргарина упала на 2,3%.

В секторе плодоовощной продукции также замечено существенное снижение цен. Стоимость огурцов уменьшилась на 7,9%, помидоров на 6,8%, свеклы столовой на 5,7%, а бананов на 1,0%. В то же время цены на некоторые овощи, например лук репчатый и картофель, заметно выросли, увеличившись соответственно на 11,2% и 10,3%. Также морковь подорожала на 2,4%, а капуста белокочанная - на 1%.

В области непродовольственных товаров первой необходимости было отмечено снижение цен на пасты зубные на 7,0%, туалетное мыло на 3,0%, порошок стиральный на 2,6%, сухой корм для животных на 2,1% и хозяйственное мыло на 1,8%. Среди других наблюдаемых непродовольственных товаров цены на шампуни увеличились на 1,5%, в то время как стоимость телевизоров и электропылесосов снизилась на 2,2% и 1,5% соответственно.