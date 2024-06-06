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Житель Коми погиб в ходе проведения СВО

Житель Коми погиб в ходе проведения СВОФото со страницы Владимира Уйба

Рядовой Андрей Андреев геройски погиб в ходе выполнения целей и задач специальной военной операции.

Как рассказал глава региона Владимир Уйба, в зоне проведения СВО погиб Андрей Иванович Андреев. Мужчина родился в селе Выльгорт Сыктывдинского района. Боец служил в должности разведчика-радиотелефониста поста наблюдения и связи взвода звукометрической.

Как рассказал руководитель Республики Коми, Андрей Иванович Андреев с честью выполнил воинский и гражданский долг.

“Он совершил бессмертный подвиг, отдав свою жизнь за свободу и неделимость России, за безопасность нашего народа. Мужество и отвага Андрея Ивановича – истинный пример патриотизма и беззаветной любви к Родине”, – заявил Владимир Уйба.

Также глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким гвардии рядового Андрея Андреева.
 

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