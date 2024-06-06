Житель Коми погиб в ходе проведения СВО

Рядовой Андрей Андреев геройски погиб в ходе выполнения целей и задач специальной военной операции.

Как рассказал глава региона Владимир Уйба, в зоне проведения СВО погиб Андрей Иванович Андреев. Мужчина родился в селе Выльгорт Сыктывдинского района. Боец служил в должности разведчика-радиотелефониста поста наблюдения и связи взвода звукометрической.

Как рассказал руководитель Республики Коми, Андрей Иванович Андреев с честью выполнил воинский и гражданский долг.