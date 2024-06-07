Клещи гибнут молниеносно: копеечное средство защищает лучше любого магазинного аэрозоля

Для эффективной борьбы с клещами рекомендуется использование эфирных масел. Они создают вокруг человека аромат, отталкивающий насекомых. Важно отметить, что научные исследования подтверждают эффективность масел эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева в борьбе с этими паразитами. Приобрести указанные масла можно в аптеке или магазине за примерно 45 рублей, пишет progoroduhta.ru.

Чтобы повысить и продлить действие эфирных масел, рекомендуется добавить их в специальную базу. В качестве такой базы можно использовать спирт, уксус или глицерин, которые помогут сохранить защитные свойства масел на протяжении продолжительного времени.