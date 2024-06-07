С июля в поездах этого делать теперь нельзя — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне 2024
- 05:20 7 июня
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- Екатерина Незлоба
Лето в самом разгаре, а значит, пора отправляться в отпуск.
Для тех, кто планирует путешествовать поездами РЖД, важно ознакомиться с новыми правилами, которые вступили в силу в 2024 году.
Размещение пассажиров:
- Пассажиры верхних полок больше не могут беспрепятственно находиться на нижних полках в любое время суток.
- Спускаться на нижние полки разрешается только в строго отведенное время:
- Для перекуса: с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00.
- Для обеда: в течение часа с 12:00 до 15:00.
Это изменение было внесено для устранения многочисленных жалоб от пассажиров верхних полок, которые не имели возможности пользоваться столом.
Также в поездах РЖД теперь запрещено громкое прослушивание музыки или использование гаджетов на максимальной громкости и проведение репетиций или других музыкальных занятий.
Помните, что шум может мешать другим пассажирам отдыхать.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, рекомендуется заранее приобретать билеты на летние направления. Открытие продаж билетов происходит за 90 дней до отправления поезда. Не рискуйте остаться без билетов – покупайте их заблаговременно!
Дополнительные правила:
- Запрещено перевозить домашних животных без специальных документов и контейнеров.
- Курение в вагонах строго запрещено, в том числе в тамбурах.
- Нельзя выставлять в коридор громоздкие сумки или чемоданы, чтобы не создавать помех другим пассажирам.
- Употребление алкогольных напитков разрешено только в ресторанах и вагонах-барах.
Соблюдение этих простых правил поможет сделать вашу поездку комфортной и безопасной для себя и окружающих, пишет progoroduhta.ru.