Студент из Египта не сможет доучиться в сыктывкарском вузе

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В связи с этим, иск студента был отклонен. В Сыктывкаре городской суд отклонил просьбу египетского студента о пересмотре решения о запрете въезда в Российскую Федерацию, как сообщает пресс-служба этого судебного органа. Студент, обучающийся на четвертом курсе одного из вузов города и имеющий разрешение на временное проживание, обратился с иском к Министерству внутренних дел по Республике Коми, требуя отменить данный запрет.

Суд установил, что миграционная служба ранее вынесла решение об отказе во въезде на территорию РФ до 20 августа 2026 года. Такое решение было основано на факте, что за последние три года студент 11 раз был привлечен к административной ответственности. Кроме того, постановлением мирового судьи он был освобожден от уголовной ответственности за преступление по статье о хищении благодаря примирению сторон.