В Коми стали известны имена первых стобалльников

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Экзамены по этим предметам проводились 23 мая. В Республике Коми опубликованы начальные результаты единого государственного экзамена по трем дисциплинам: химия, литература и география. Известно, что десять выпускников школьных учебных заведений региона добились максимально возможных 100 баллов.

Пять учащихся достигли вершины в химии: Павел Василевицкий из первого лицея Сыктывкара, Дарья Горшкова из сыктывкарской гимназии имени Пушкина, Марина Колос из Физико-математического лицея, Дарья Кузнецовская из Лицея для одаренных детей и Мария Шуйская, обучающаяся в средней школе села Пыелдино Сысольского района.

Кроме того, 14 выпускников набрали от 95 до 99 баллов по химии. Всего этот экзамен сдали 434 человека.

Среди тех, кто сдавал литературу, высшую отметку заработала Анастасия Квасова из школы №1 Троицко-Печорска. Всего экзамен по литературе писали 268 учеников.

По географии, сдаваемой 190 выпускниками, отличились четверо: Андрей Забоев из Технологического лицея Сыктывкара, Полина Панкратова из Гимназии имени Пушкина в Сыктывкаре, Даниил Плотников из Ухтинского Лицея №1 и Евгений Жаманов из первой микунской средней школы.

Высокие баллы дают право выпускникам претендовать на денежные премии от главы Коми, сообщили представители министерства образования и науки региона.