Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Можно смело брать 2 пачки – внутри только чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного

Можно смело брать 2 пачки – внутри только чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного Фото из архива редакции

Эксперты Росконтроля назвали лучшие бренды

Сливочное масло – продукт, без которого не обходится ни одна кухня. Но как выбрать качественный и натуральный продукт среди многообразия марок на полках магазинов? Специалисты Росконтроля провели исследование и составили список наиболее надежных брендов, пишет progorod62.ru.

Главные опасения покупателей:

  • Фальсификация: вместо натуральных сливок могут использоваться растительные жиры или говяжий жир.
  • Несвежесть: наличие вредных микроорганизмов.

Проверенные бренды:

  • Жирность 82,5%: "Вкуснотеево", Valuiki "Традиционное", "Экомилк", "Белорусское "Традиционное".
  • Жирность 72,5%: "Азбука сыра" "Крестьянское", "Вологодское лето" "Крестьянское".

Рекомендации по выбору:

  • Состав: только натуральные компоненты (сливки, молоко, соль).
  • Срок годности: не более 30-45 дней.
  • Упаковка: герметичная, непроницаемая для света.
  • Производитель: с хорошей репутацией.
  • Внешний вид: однородная консистенция, характерный цвет, отсутствие посторонних включений.
  • Маркировка: полные сведения о продукте.

Помимо списка брендов, в статье даны дополнительные советы:

  • Где лучше покупать масло: в крупных сетевых магазинах.
  • Как хранить масло дома: в холодильнике, в плотно закрытой упаковке.
  • На какие еще признаки качества стоит обратить внимание: запах, вкус.

Соблюдение этих простых советов поможет вам выбрать настоящее сливочное масло, которое не только порадует вкусом, но и принесет пользу вашему здоровью.

Не экономьте на качестве! Настоящее сливочное масло – это не только вкусный, но и полезный продукт.

...

  • 0

Популярное

Последние новости