Можно смело брать 2 пачки – внутри только чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного
- 19:00 6 июня
- 6+
- Екатерина Незлоба
Фото из архива редакции
Эксперты Росконтроля назвали лучшие бренды
Сливочное масло – продукт, без которого не обходится ни одна кухня. Но как выбрать качественный и натуральный продукт среди многообразия марок на полках магазинов? Специалисты Росконтроля провели исследование и составили список наиболее надежных брендов, пишет progorod62.ru.
Главные опасения покупателей:
- Фальсификация: вместо натуральных сливок могут использоваться растительные жиры или говяжий жир.
- Несвежесть: наличие вредных микроорганизмов.
Проверенные бренды:
- Жирность 82,5%: "Вкуснотеево", Valuiki "Традиционное", "Экомилк", "Белорусское "Традиционное".
- Жирность 72,5%: "Азбука сыра" "Крестьянское", "Вологодское лето" "Крестьянское".
Рекомендации по выбору:
- Состав: только натуральные компоненты (сливки, молоко, соль).
- Срок годности: не более 30-45 дней.
- Упаковка: герметичная, непроницаемая для света.
- Производитель: с хорошей репутацией.
- Внешний вид: однородная консистенция, характерный цвет, отсутствие посторонних включений.
- Маркировка: полные сведения о продукте.
Помимо списка брендов, в статье даны дополнительные советы:
- Где лучше покупать масло: в крупных сетевых магазинах.
- Как хранить масло дома: в холодильнике, в плотно закрытой упаковке.
- На какие еще признаки качества стоит обратить внимание: запах, вкус.
Соблюдение этих простых советов поможет вам выбрать настоящее сливочное масло, которое не только порадует вкусом, но и принесет пользу вашему здоровью.
Не экономьте на качестве! Настоящее сливочное масло – это не только вкусный, но и полезный продукт.