Мэрия Сыктывкара поплатится за отсутствие оборудованных остановок у дач в Дырносе

фото редакции

Более того, на данных участках были зафиксированы дорожно-транспортные происшествия с причинением ущерба людям. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми, мировой судья Кутузовского судебного участка привлек администрацию Сыктывкара к административной ответственности за нарушение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании городских дорог.

Согласно акту обследования улично-дорожной сети города от 14 марта 2024 года, выявлено, что на улице Дырносской, напротив садоводческих товариществ «Коммунальник-1», «I-Сыктывкарское», «Заря», «Север» и «Дачи-1», отсутствовали необходимые посадочные площадки, заездные карманы, тротуары или пешеходные дорожки, а также освещение.

Аналогичные недостатки были зафиксированы на остановочных пунктах по улице Станционной (напротив домов №39/1 и №96) и на подъезде к дачам в районе Дырнос (напротив садоводческих товариществ «Восход», «Верба», «Ручеек», «Кедр», «Динамо» и «Искра»).

В ходе судебного заседания представитель администрации Сыктывкара не стал оспаривать вину, но указал на отсутствие достаточного финансирования для выполнения необходимых работ.