В Коми восстановлен временный проезд на участке Едва-Мозындор
- 16:30 6 июня
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- Белла Лебедева
В Удорском районе Республики Коми происходит восстановление дорожного полотна на участке автомобильной дороги между Едвой и Мозындором, об этом сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ региона.
На фоне разрушений, произошедших вечером 5 июня, немедленно была организована реакция со стороны специализированных служб. Представители Акционерного общества "Коми дорожная компания" оперативно прибыли на место происшествия, и к ранним утренним часам следующего дня, временный проезд уже был организован, позволяя пропустить 30 автомобилей. В ближайшие два дня запланировано завершение работ по восстановлению постоянного дорожного покрытия, а также предприняты меры по укреплению инфраструктуры, включая прочистку дренажных труб и установку дополнительного оборудования.
Местные власти призвали жителей и гостей региона воздержаться от поездок по автодороге "Айкино - Кослан" на участке километр 32+500, чтобы обеспечить безопасность и ускорить процесс восстановления.
Тем временем, Прокуратура Республики Коми инициировала проверку, в которой участвуют специалисты из службы строительного, жилищного и технического надзора, а также отдела ГИБДД Удорского района. Основной задачей проверки является оценка действий Государственного комитета по управлению автомобильными дорогами Республики Коми и ОАО "Коми дорожная компания" по содержанию и ремонту дорожного покрытия и мостовых сооружений на данной автомагистрали.
По итогам проверки, при выявлении нарушений, будут предприняты соответствующие меры прокурорского реагирования для коррекции выявленных проблем и предотвращения подобных ситуаций в будущем.