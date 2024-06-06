В Коми восстановлен временный проезд на участке Едва-Мозындор

В Удорском районе Республики Коми происходит восстановление дорожного полотна на участке автомобильной дороги между Едвой и Мозындором, об этом сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ региона.

На фоне разрушений, произошедших вечером 5 июня, немедленно была организована реакция со стороны специализированных служб. Представители Акционерного общества "Коми дорожная компания" оперативно прибыли на место происшествия, и к ранним утренним часам следующего дня, временный проезд уже был организован, позволяя пропустить 30 автомобилей. В ближайшие два дня запланировано завершение работ по восстановлению постоянного дорожного покрытия, а также предприняты меры по укреплению инфраструктуры, включая прочистку дренажных труб и установку дополнительного оборудования.