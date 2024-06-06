В 2024 году вода унесла жизни 12 жителей Коми
- 16:00 6 июня
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- Белла Лебедева
В течение этого периода произошло девятнадцать инцидентов на воде, в результате которых семь человек удалось спасти.
С начала текущего года число погибших на водных объектах Республики Коми достигло двенадцати человек, как сообщает Главное управление МЧС по региону.
В данный момент продолжаются поисковые работы на реке Цильма после инцидента с опрокидыванием лодки, в которой находились пять пассажиров. Также сообщается о другом трагическом происшествии, случившемся 2 июня на протоке реки Печоры. Лодка, следовавшая из села Усть-Цильма в направлении деревни Бор, перевернулась, в результате чего утонули два мужчины в возрасте 29 и 36 лет. Поиск тел погибших продолжается.
По факту последнего инцидента Следственный комитет Российской Федерации по Коми начал доследственную проверку.
Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает о важности соблюдения правил безопасности на воде. К ним относятся запреты на перегрузку лодки сверх установленных норм, использование лодки детьми до 16 лет без присмотра взрослых, пересадку между местами во время движения, раскачивание лодки и прыжки с неё в воду. Кроме того, не рекомендуется катание на лодке в вечернее и ночное время при плохой видимости и в условиях грозы.