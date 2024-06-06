Можно смело брать 2 пачки – внутри только чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки
- 19:15 6 июня
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- Екатерина Незлоба
Фото из архива редакции
В наши дни сливочное масло остается одним из самых востребованных продуктов питания. Но как сделать правильный выбор и не купить фальсификат?
Эксперты Росконтроля провели исследование различных марок и составили список наиболее надежных брендов, пишет progorod62.ru.
В категории масла с жирностью 82,5% лидируют:
- «Вкуснотеево»
- Valuiki «Традиционное»
- «Экомилк»
- «Белорусское» «Традиционное»
Среди масла с жирностью 72,5% лучшими признаны:
- «Азбука сыра» «Крестьянское»
- «Вологодское лето» «Крестьянское»
Эти продукты изготовлены из натуральных сливок и не содержат искусственных добавок.
Но на что еще нужно обратить внимание?
1. Состав:
- Ищите масло только с натуральными компонентами: сливки, молоко, соль.
- Избегайте продуктов с растительными жирами, консервантами и другими добавками.
2. Срок годности:
- Настоящее масло хранится не более 30-45 дней.
- Слишком долгий срок годности может говорить о наличии консервантов.
3. Упаковка:
- Она должна быть герметичной и защищать продукт от воздуха.
- Рекомендуется выбирать упаковку из непрозрачных материалов.
4. Производитель:
- Отдавайте предпочтение проверенным брендам с хорошей репутацией.
- Покупайте масло в крупных сетевых магазинах.
5. Внешний вид:
- Качественное масло имеет однородную консистенцию и характерный сливочный цвет.
- Не должно быть посторонних включений.
6. Маркировка:
- На ней должны быть указаны полные сведения о продукте.
Соблюдая эти простые правила, вы сможете выбрать настоящее, вкусное и безопасное сливочное масло.