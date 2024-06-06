Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Можно смело брать 2 пачки – внутри только чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки

Можно смело брать 2 пачки – внутри только чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие маркиФото из архива редакции

В наши дни сливочное масло остается одним из самых востребованных продуктов питания. Но как сделать правильный выбор и не купить фальсификат?

Эксперты Росконтроля провели исследование различных марок и составили список наиболее надежных брендов, пишет progorod62.ru.

В категории масла с жирностью 82,5% лидируют:

  • «Вкуснотеево»
  • Valuiki «Традиционное»
  • «Экомилк»
  • «Белорусское» «Традиционное»

Среди масла с жирностью 72,5% лучшими признаны:

  • «Азбука сыра» «Крестьянское»
  • «Вологодское лето» «Крестьянское»

Эти продукты изготовлены из натуральных сливок и не содержат искусственных добавок.

Но на что еще нужно обратить внимание?

1. Состав:

  • Ищите масло только с натуральными компонентами: сливки, молоко, соль.
  • Избегайте продуктов с растительными жирами, консервантами и другими добавками.

2. Срок годности:

  • Настоящее масло хранится не более 30-45 дней.
  • Слишком долгий срок годности может говорить о наличии консервантов.

3. Упаковка:

  • Она должна быть герметичной и защищать продукт от воздуха.
  • Рекомендуется выбирать упаковку из непрозрачных материалов.

4. Производитель:

  • Отдавайте предпочтение проверенным брендам с хорошей репутацией.
  • Покупайте масло в крупных сетевых магазинах.

5. Внешний вид:

  • Качественное масло имеет однородную консистенцию и характерный сливочный цвет.
  • Не должно быть посторонних включений.

6. Маркировка:

  • На ней должны быть указаны полные сведения о продукте.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете выбрать настоящее, вкусное и безопасное сливочное масло.

...

  • 0

Популярное

Последние новости